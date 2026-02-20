قائد سابق بالحرس الثوري: إغراق حاملة طائرات وأسر جنود أمريكيين سيناريو مطروح

أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني والقائد السابق في الحرس الثوري اللواء أمير حيات مقدم، اليوم الجمعة أن التصعيد بين واشنطن وطهران، قد يشمل إغراق حاملة طائرات أو استهداف قواعد أميركية في المنطقة.

وأوضح مقدم أن إيران تمتلك قدرة كاملة على مواجهة أي تهديد عسكري أمريكي، وليس مستبعداً في حال اندلاع حرب أن تُغرق حاملة أمريكية أو يُؤسر جنودها، ويمكننا إلحاق الأذى بجميع القوات الأمريكية، جندياً كان أم جنرالا، وقد ترون في لحظة ما أن قصر ترامب نفسه قد تعرض للإصابة.

وقال اللواء أمير حيات مقدم، في مقابلة مع موقع "مرصد إيران" أن طهران لا تسعى لبدء الحرب، وأن سياستها الدفاعية قائمة على الرد الحاسم في حال الهجوم.

وأضاف المسئول الإيراني أن الولايات المتحدة لا تمتلك قدرة دفاعية فعالة أمام صواريخ إيران الباليستية، وأن الهيبة العسكرية الأميركية أمام الصواريخ الإيرانية "سقطت في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما".

وأشار إلى أن المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران وأمريكا بوساطة سلطنة عمان مستمرة، مؤكداً أن إيران لن تقبل بشرط "صفر تخصيب" لليورانيوم، وأن البرنامج النووي الإيراني يركز على الاستخدامات السلمية والطبية، وليس على إنتاج أسلحة نووية.

ولفت حيات إلى أن إيران تولي أهمية للتفاوض الدبلوماسي، لكنها لا تثق بالجانب الأميركي، مشيراً إلى أن أي اتفاق مستقبلي سيكون موضع شك في التزام واشنطن به، وأن الأولوية الإيرانية تبقى تعزيز الجاهزية الدفاعية ومواجهة أي تهديدات محتملة.

وأكد أن إرسال الولايات المتحدة معدات عسكرية، بما في ذلك حاملات الطائرات، إلى المنطقة، يأتي في إطار حرب نفسية وخلق ضغط سياسي، لكنه لن يثني إيران عن الدفاع عن مصالحها الوطنية.