مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت
توك شو

غادة عبد الرازق: منع البلوجر من التمثيل قرار عادل.. والفن موهبة وليس طريق سريع للشهرة

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق
محمد البدوي

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق تأييدها لقرار نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بمنع البلوجر من المشاركة في الأعمال الفنية دون الحصول على تصريح رسمي، مؤكدة أن الخطوة «مستحقة وصحيحة».

غادة عبد الرازق: التمثيل ليس مهنة من لا مهنة له

وشددت، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» عبر شاشة قناة القاهرة والناس، على أن «التمثيل ليس مهنة من لا مهنة له»، وأن السعي وراء الظهور والشهرة لا يكفي لدخول المجال، معتبرة أن الموهبة والكاريزما عنصران أساسيان لا يمكن الاستغناء عنهما، وأن احترام الفن يبدأ باحترام قواعده.

وفي سياق آخر، تحدثت عن نجاح أعمالها الأخيرة، مشيرة إلى أن مسلسل «تاني تاني» حقق نسب مشاهدة مرتفعة وإيرادات قوية في الخليج، بينما بلغت إيراداته في مصر نحو 19 مليون جنيه.

كما كشفت أن أجرها في فيلم «لحم غزال» وصل إلى 30 مليون جنيه، لافتة إلى أنها لا تميل إلى الحديث عن الأرقام، لكنها تعكس حجم النجاح الذي تحقق.

تجسيد الشخصية بكل تفاصيلها

وأكدت ثقتها الدائمة في اختياراتها الفنية، موضحة أنها تحرص على تجسيد الشخصية بكل تفاصيلها؛ وهو ما يمنحها حضورًا قويًا على الشاشة. 

وأوضحت أن غيابها عن الموسم الرمضاني الحالي يعود إلى عدم عثورها على عمل يليق بتطلعاتها، ويتناسب مع المرحلة الحالية، مشددة على أن الجودة تظل أولويتها قبل أي مشاركة.

الأعمال الفنية البلوجر غادة عبد الرازق أشرف زكي لحم غزال

