غادة عبد الرازق: منع البلوجر من التمثيل قرار عادل.. والفن موهبة وليس طريق سريع للشهرة

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق تأييدها لقرار نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بمنع البلوجر من المشاركة في الأعمال الفنية دون الحصول على تصريح رسمي، مؤكدة أن الخطوة «مستحقة وصحيحة».

غادة عبد الرازق: التمثيل ليس مهنة من لا مهنة له

وشددت، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» عبر شاشة قناة القاهرة والناس، على أن «التمثيل ليس مهنة من لا مهنة له»، وأن السعي وراء الظهور والشهرة لا يكفي لدخول المجال، معتبرة أن الموهبة والكاريزما عنصران أساسيان لا يمكن الاستغناء عنهما، وأن احترام الفن يبدأ باحترام قواعده.

وفي سياق آخر، تحدثت عن نجاح أعمالها الأخيرة، مشيرة إلى أن مسلسل «تاني تاني» حقق نسب مشاهدة مرتفعة وإيرادات قوية في الخليج، بينما بلغت إيراداته في مصر نحو 19 مليون جنيه.

كما كشفت أن أجرها في فيلم «لحم غزال» وصل إلى 30 مليون جنيه، لافتة إلى أنها لا تميل إلى الحديث عن الأرقام، لكنها تعكس حجم النجاح الذي تحقق.

تجسيد الشخصية بكل تفاصيلها

وأكدت ثقتها الدائمة في اختياراتها الفنية، موضحة أنها تحرص على تجسيد الشخصية بكل تفاصيلها؛ وهو ما يمنحها حضورًا قويًا على الشاشة.

وأوضحت أن غيابها عن الموسم الرمضاني الحالي يعود إلى عدم عثورها على عمل يليق بتطلعاتها، ويتناسب مع المرحلة الحالية، مشددة على أن الجودة تظل أولويتها قبل أي مشاركة.