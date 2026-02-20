غادة عبدالرازق: لا أقبل أن يُكتب العمل للنجم

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق، عن استيائها من الوضع الحالي لصناعة المسلسلات، مؤكدة أن طريقة كتابة الأعمال تغيرت بشكل كبير مقارنة بالزمن الماضي، قائلة: "زمان الكاتب بيكتب مسلسل أو اثنين ويكون مخلصه ويعرضه على النجم أو شركة الإنتاج".

وأضافت غادة عبد الرازق، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "وصلنا دلوقتي لمرحلة أن الكاتب لازم يكون عارف مين النجم قبل ما يبدأ كتابة الحلقات، وده كارثة أنا برفضها".

وتابعت: "ده بيؤدي لحالة من المط والتطويل، لأننا لازم نصور والمسلسل بيتم عرضه في نفس الوقت، الدور مبقاش ينادي صاحبه زي زمان، الكاتب بيستنى يعرف النجم ويمضي عشان يكتبله الحلقات".

وواصلت : "المفروض عندك سنة كاملة تكتب الأعمال وتعرضها، ويكون في تعديلات فقط، مش تكتب عمل كامل للنجم".