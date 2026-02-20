غادة عبد الرازق: حزم أهلي صنع شخصيتي.. وتربية زمان جعلتني أتحمل المسئولية

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن ملامح نشأتها، مؤكدة أن التربية الحازمة التي تلقتها من أسرتها كان لها دور حاسم في تشكيل شخصيتها وقدرتها على تحمل المسؤولية.

وأشارت غادة عبد الرازق، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أسلوب الحزم والانضباط داخل المنزل، رغم قسوته أحيانًا، أسهم في بناء شخصية قوية ومثابرة.

وأضافت غادة عبد الرازق، أن تلك التربية غرست فيها قيم الالتزام والجدية، ودفعتها نحو النجاح وتحمل الضغوط، معتبرةً أن الحزم من الأب والأم كان مفيدًا لها بشكل كبير، مشيرة إلى أن هذا النموذج التربوي، من وجهة نظرها، قد يكون في بعض الجوانب أكثر فاعلية من أنماط التربية الإيجابية السائدة حاليًا.

وشددت غادة، على أن ما تعلمته في بيتها كان له بالغ الأثر في مسيرتها، سواء على المستوى المهني أو الإنساني، موضحة أن الانضباط والوضوح في القواعد ساهما في ترسيخ الإحساس بالمسؤولية والسعي الدائم لتحقيق النجاح.