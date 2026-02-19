غادة عبد الرازق تتصدر تريند جوجل بعد حلقتها في حبر سري مع أسما إبراهيم

تصدر اسم الفنانة غادة عبد الرازق تريند محركات البحث على جوجل بعد عرض حلقتها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري، والتي عرضت اليوم بعد الفطار مباشرة على شاشة القاهرة والناس.

خلال حلقتها، أدلت الفنانة غادة عبد الرازق بالعديد من التصريحات حول حياتها الشخصية والفنية.

قالت غادة عبد الرازق إنها تعرضت مؤخرًا لحملة هجوم غير مبرر، واصفة أن الحملة ليست من شخص واحد ولكن من قبل مجموعة من الأفراد.

كشفتن غادة عبد الرازق أيضًا عن رأيها في فيلم الست بطولة الفنانة منى زكي، كما دافعت عنها بعد الحملة الشرسة التي تعرضت لها على السوشيال ميديا.

تطرقت الفنانة غادة عبد الرازق للحديث عن والدها، واصفة بأنه كان مثلها الأعلى ولن تجد مثله، مشيرة إلى أن حبها الشديد له يفسر سبب ميلها للرجال الأكبر منها سنًا حينما تتزوج حيث تبحث عن صورة الأب.

كشفت غادة عبد الرازق أيضًا أنها لم ولن تخضع لأي عمليات تجميل كبيرة من شأنها أن تؤثر على ملامحها، مشيرة إلى أنها لا تمانع ببعض الأمور التجميلية مثل البوتس الذي لا يثر على الملامح ويغيرها.

وأضافت أنها سبق أن خضعت لعملية تجميل في أنفها منذ سنوات طويلة.