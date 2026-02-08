إعلانات «حبر سري» لـ أسما إبراهيم تجتاح شوارع مصر

شهدت شوارع ومحاور رئيسية في عدد من المحافظات المصرية انتشارًا واسعًا لإعلانات برنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، استعدادًا لعرض موسمه الجديد خلال شهر رمضان 2026، في حملة دعائية لافتة خطفت الأنظار ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وتصدّرت لوحات «حبر سري» مواقع حيوية وكباري رئيسية، حيث تميّزت الإعلانات بتصميم بصري أنيق ولافت، عكس هوية البرنامج ومكانته كأحد أبرز البرامج الحوارية في المواسم الرمضانية، ما دفع كثيرين لتداول صور الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات تؤكد عودة قوية ومختلفة للبرنامج.

ويأتي هذا الزخم الإعلاني بالتزامن مع عودة أسما إبراهيم لتقديم موسم جديد من «حبر سري»، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج في مواسمه السابقة، سواء على مستوى نسب المشاهدة أو حجم التفاعل مع الحلقات والضيوف.

وكشفت مصادر قريبة من البرنامج أن موسم رمضان 2026 سيحمل مفاجآت عديدة، سواء من حيث طبيعة الضيوف أو الملفات التي سيتم فتحها، إلى جانب تطوير ملحوظ في الشكل والمضمون، بما يواكب تطلعات الجمهور ويعزز من مكانة البرنامج كواحد من أهم برامج الحوار في الموسم الرمضاني.

برنامج حبر سري

يُذكر أن «حبر سري» استطاع خلال السنوات الماضية أن يرسّخ حضوره بقوة على خريطة البرامج الرمضانية، بفضل أسلوبه المختلف وجرأته في طرح القضايا، وهو ما يجعل الموسم الجديد محل ترقّب كبير من الجمهور والنقاد على حد سواء.