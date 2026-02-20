قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
دعاء الليلة الثالثة في رمضان .. أفضل كلمات تجلب لك الرزق والخير كله
قائمة بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟

ثعبان
ثعبان
أحمد أيمن

كشفت دراسة علمية حديثة، أن ظاهرة افتراس الثعابين لبعضها البعض، ليس سلوكاً شاذاً أو نادراً كما كان يُعتقد؛ بل تمثل استراتيجية بقاء تطورت عبر ملايين السنين. 

وبدلاً من اعتبار هذا الأمر حالة استثنائية؛ تبيّن أن هذا السلوك ظهر بشكل مستقل ما لا يقل عن 11 مرة خلال التاريخ التطوري لهذه الزواحف، ما يعكس أهميته في التكيف مع الظروف البيئية الصعبة.

افتراس الثعابين لبعضها البعض

اعتمد الباحثون في هذه النتائج، على مراجعة أكثر من 500 تقرير علمي وثّق حالات افتراس داخلي بين 207 أنواع من الثعابين حول العالم، سواء في بيئاتها الطبيعية أو أثناء وجودها في الأسر. 

وأظهرت البيانات، أن هذا السلوك يظهر غالبا عندما تواجه الثعابين ضغوطاً بيئية مثل نقص الغذاء أو المنافسة الشديدة؛ فتتحول إلى مفترسات لأفراد من نوعها كوسيلة للبقاء. 

وبحسب الباحثة “برونا فالكاو” من جامعة ساو باولو؛ فإن ما يبدو للبشر سلوكاً صادماً أو مقززاً، قد يمثل في الواقع أداة بيئية فعالة تساعد على الحفاظ على التوازن داخل النظم الطبيعية، فالمرونة الغذائية التي يوفرها هذا النمط؛ تمنح الثعابين فرصة أكبر للنجاة في البيئات القاسية، خاصة عندما تقل الفرائس التقليدية. 

ويقارن العلماء هذه الظاهرة، بسلوكيات مشابهة في عالم الحيوان، مثل بعض أنواع العناكب أو أنثى فرس النبي التي قد تلتهم الذكر بعد التزاوج، إما للحصول على الطاقة أو لتنظيم عدد النسل، وهي استراتيجيات تُظهر أن الافتراس الداخلي قد يكون جزءاً من آليات التكيف وليس مجرد تصرف عشوائي. 

قانون البقاء للأصلح

كما أظهرت الدراسة أن الظاهرة تتركز بشكل أكبر في 3 عائلات رئيسية من الثعابين؛ إذ سجلت فصيلة Colubridae نحو 29% من الحالات، تلتها فصيلة Viperidae بنسبة تقارب 21%، خاصة في ظروف الأسر حيث تزداد الضغوط الغذائية، ثم فصيلة Elapidae بنسبة تقارب 19%، والتي تضم الأفاعي السامة مثل الكوبرا. 

وفي البيئات المغلقة، تزيد احتمالات حدوث هذا السلوك؛ بسبب محدودية المساحة وقلة الموارد، لكن الباحثين أكدوا أنه لا يقتصر على الأسر، بل يظهر أيضاً في الطبيعة عندما تتراجع الموارد الغذائية. 

كما أن قدرة الثعابين على ابتلاع فرائس بحجم قريب من حجمها؛ تُعد عاملاً مهماً ساعد على تطور هذا السلوك لدى بعض الأنواع. 

وتعزز هذه النتائج الفكرة القائلة، إن الثعابين ليست مجرد مفترسات صامتة؛ بل كائنات تمتلك استراتيجيات معقدة للبقاء، وهو ما يفسر قدرتها على الانتشار في معظم أنحاء العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية، ففي عالم الطبيعة، لا تحكم المشاعر، بل تحكم قوانين البقاء للأصلح.

الثعابين حياة الثعابين سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض دراسة حديثة دراسة الثعابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين ضمك والشباب بالدوري السعودي

الزمالك

جمهورك مستني منك الفوز .. الدردير يدعم الزمالك في مباراة حرس الحدود

صورة من اللقاء

​أحمد سلامة : الشناوي قيمة تاريخية للأهلي والمنتخب.. ودعم مصطفى شوبير لا يعني "هدم" الكبار

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب .. احرص على تناولها

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد