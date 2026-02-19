مفتي الجمهورية: حالة السكينة في الأسرة تكون ظاهرة في شهر رمضان

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن حالة السكينة في الأسرة تكون ظاهرة في شهر رمضان، وهناك حالة من الرضا بالمقدور.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن العبد يشعر بالفرح والسرور، في شهر رمضان، مؤكدا أن هناك فرح للتجمع على مأدبة الإفطار والتجمع في رمضان

وتابع مفتي الجمهورية، أن شهر رمضان والعبادات التي نتعبد إلى الله بها هي مدرسة عظيمة وعملية لتزكية النفس، وضبط السلوك، وتعزيز روح المسؤولية الفردية والجماعية، ويتعلم الإنسان معنى الصبر، ويذكره بحال المحتاجين