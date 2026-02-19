تحذير من ظاهرة فلكية نادرة وهزات أرضية قوية خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حذّر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس من ظاهرة فلكية نادرة يُتوقع أن تحدث غدا الجمعة 20 فبراير، مشيرًا إلى احتمال أن يكون لها انعكاسات على النشاط الزلزالي على كوكب الأرض.

تتمثل هذه الظاهرة في اقتران الأرض مع كوكبي زحل ونبتون، وهي حالة فلكية لا تتكرر – وفق تقديراته – إلا مرة كل 36 عامًا.

وقوع هزات أرضية قوية

بحسب هوجربيتس، فإن أهمية هذا الحدث لا تقتصر على الاقتران الثلاثي فقط، بل تتزامن معه ترتيبات فلكية أخرى تزيد من تعقيد المشهد، فالقمر سيقترن بدوره مع زحل ونبتون، في حين يشكّل كوكب الزهرة زاوية قائمة مع كل من عطارد وأورانوس.

ويرى العالم الهولندي، أن هذا التداخل في الاصطفافات الكوكبية قد يسهم في التأثير على توازن القشرة الأرضية، ما قد يؤدي إلى زيادة احتمالات وقوع هزات أرضية قوية خلال الفترة ما بين 19 و21 فبراير.

وبحسب تقديراته، فإن هذه الظروف الفلكية قد ترتبط بحدوث زلزال تصل قوته إلى نحو 7 درجات على مقياس ريختر، مع احتمال تقديم أو تأخير هذا الحدث ليوم واحد، إلا أنه أشار إلى أن حدوث أي زلزال فعلي يعتمد بدرجة أساسية على مستوى الضغوط المتراكمة في الصفائح التكتونية، وهي عوامل يصعب قياسها بدقة مسبقًا، ما يجعل التنبؤ النهائي غير محسوم.

من هو فرانك هوجربيتس؟

يترأس فرانك هوجربيتس مؤسسة “مسح هندسة النظام الشمسي” (SSGEOS)، التي تركز على دراسة العلاقة بين اصطفاف الأجرام السماوية والنشاط الزلزالي على الأرض.

أثار اسم هوجربيتس جدلًا واسعًا في الأوساط العلمية، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا عام 2023، حين قال إنه توقع وقوعه قبل أيام، ومنذ ذلك الحين، يواصل نشر تحليلات دورية تربط بين الحركات الفلكية واحتمالات الزلازل، في وقت لا يزال فيه هذا النهج محل نقاش علمي حول مدى وجود علاقة مثبتة بين الظاهرتين.

ورغم التحذيرات، شدد هوجربيتس على أن الاصطفافات الكوكبية ليست السبب الوحيد المحتمل لأي نشاط زلزالي، بل قد تكون مجرد عامل إضافي في حال كانت القشرة الأرضية تعاني أصلًا من ضغوط داخلية.

لذلك دعا إلى متابعة التطورات دون تهويل، مع الإقرار بأن هذه الظواهر الفلكية تمثل “هندسة كونية فريدة” تستحق الاهتمام، خاصة عندما تتزامن عدة اقترانات وزوايا كوكبية في وقت واحد.