ياسر جلال يحسم موقفه من تقديم جزء ثان لـ«كلهم بيحبوا مودي» | خاص

أعرب الفنان ياسر جلال عن سعادته بردود الفعل التي حققها مسلسله «كلهم بيحبوا مودي» خلال موسم رمضان 2026، مؤكدًا أن التجربة كانت مختلفة بالنسبة له على مستوى الأدوار التي قدمها من قبل.



وقال ياسر جلال في تصريح خاص، إنه سعيد بالتفاعل الكبير مع العمل، خاصة أن الدور الذي قدمه يُعد مختلفًا عن أدواره السابقة، وهو ما جعله قريبًا من الجمهور بشكل جديد.

وعن إمكانية تقديم جزء ثانٍ من المسلسل، أوضح أن الفكرة لم تُطرح حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يُفضل تكرار التجارب، ويميل دائمًا إلى التنوع وتقديم أدوار مختلفة في كل عمل.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وشارك ياسر جلال فى ماراثون رمضان الماضى بمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» الى يعد من الأعمال الدرامية الكوميدية الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ابطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.