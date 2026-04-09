ياسر جلال يعلق على تأجيل للعدالة وجه آخر : لا أعلم تفاصيل حتى الآن | خاص

علق الفنان ياسر جلال على ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن تأجيل عرض مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر”، مؤكدًا أنه لم تصله أي معلومات رسمية حول هذا الأمر حتى الآن.



وقال جلال في تصريح خاص، إنه لا يعلم حقيقة ما تم تداوله بشأن تأجيل العمل، مشيرًا إلى أنه لم يصله أى مستجدات من صناع المسلسل حتى الآن.

ويجسد ياسر جلال ضمن احداث المسلسل دور مذيع تليفزيوني يحاول إثبات براءة ابنه بعد اتهامه بقتل فتاة رحلة مليئة بالمواجهات وكشف الأسرار التي تقلب حياة الأسرة رأسا على عقب.

مسلسل للعدالة وجه آخر

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وشارك ياسر جلال فى ماراثون رمضان الماضى بمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» الى يعد من الأعمال الدرامية الكوميدية الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.