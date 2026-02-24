ياسر جلال يتقبل اعتذار أحمد ماهر: حضرتك هتفضل أب وأخ كبير

علق النجم ياسر جلال على اعتذار الفنان أحمد ماهر بعد فيديو الإساءة لوالده المخرج الراحل جلال توفيق والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة خلال الساعات الماضية.

ونشر ياسر جلال فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وقال،" الفيديو ده للفنان الكبير الأستاذ أحمد ماهر، أولا بشكر حضرتك على الاعتذار اللي نزلته وعاوز أقول لحضرتك ولا يهمك حضرتك في مقام بابا الله يرحمه، أنا بس عاوز أفكرك بحاجة فاكر لما طلبتك من فترة وقولت لك أنا أبويا وحشني وحبيت أكلمك علشان أشم ريحته فيك، حضرتك هتفضل بالنسبة لنا أب وأخ كبير وحصل خير كلنا بنحبك وبنحترمك ورمضان كريم".

وخلال الساعات الماضية أثار الفيديو المنتشر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقرر ياسر ورامز جلال مقاضاة كل من صور أو نشر أو أعاد نشر الفيديو المسيء.