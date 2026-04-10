فيفا يعلن حكام مونديال 2026 .. مشاركة عربية مميزة وحضور مصري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا عن قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ضمت القائمة 170 حكمًا من 50 اتحادًا كرويًا، يمثلون الاتحادات القارية الستة، في توزيع شمل 52 حكم ساحة، و88 حكمًا مساعدًا، و30 حكمًا لتقنية الفيديو (VAR). وحصل الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من الاختيارات، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها حكامه على الساحة الدولية.

9 حكام عرب في ساحة المونديال

شهدت القائمة حضورًا عربيًا لافتًا بوجود 9 حكام ساحة من 9 دول مختلفة، وهم: أمين عمر من مصر، مصطفى غربال من الجزائر، جلال جيد من المغرب، خالد الطريس من السعودية، عمر العلي من الإمارات، عبد الرحمن الجاسم من قطر، دحان بيدا من موريتانيا، عمر أرتان من الصومال، وأدهم مخادمة من الأردن.

تمثيل قوي للحكام المساعدين العرب

كما تواجد 8 حكام مساعدين من الدول العربية، في تأكيد على تطور مستوى التحكيم العربي، وهم: محمود أبو الرجال من مصر، زكرياء برينسي ومصطفى أكركاض من المغرب، مقران غوراري وأكرم عباس زرهوني من الجزائر، محمد العبكري من السعودية، محمد الحمادي من الإمارات، وسعود أحمد المقالح من قطر.

حضور عربي في تقنية الفيديو

ولم يغب العرب عن قائمة حكام الفيديو (VAR)، حيث تم اختيار 5 حكام، هم: لحلو بنبراهيم من الجزائر، محمود عاشور من مصر، عبد الله جمالي من الكويت، خميس المري من قطر، وعبد الله الشهري من السعودية.

مشاركة عربية تاريخية في المنتخبات

تأتي هذه الاختيارات بالتزامن مع مشاركة قياسية للمنتخبات العربية في المونديال، حيث تأهلت 8 منتخبات، بواقع 4 من إفريقيا (المغرب، تونس، مصر، الجزائر) و4 من آسيا (السعودية، الأردن، قطر، العراق)، في نسخة تعد الأكبر بتاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا.