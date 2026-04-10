قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهاجم إيران: سلوك مخزٍ في مضيق هرمز.. هذا ليس الاتفاق بيننا
‎عرض أمريكي لزيزو.. والأهلي يؤجل الرد
وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل دولة سرطانية.. ومن أنشأها يحترق في جهنم
أقل سعر دولار في السوق الرسمية اليوم.. العملة الخضراء في البنوك
خدش قطة يتحول لكابوس.. طفلة تصارع المضاعفات بسبب حقنة خاطئة
وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي
محمد بن زايد: حصنتك باسم الله يا وطن.. الإمارات تخرج من الأزمة أكثر تماسكا ووحدة
فيفا يعلن حكام مونديال 2026 .. مشاركة عربية مميزة وحضور مصري
ترامب: تدفق النفط يعود قريبا بوجود إيران أو بدونها
بعد سريان وقف إطلاق النار.. عيار 18 يسجل 6175 جنيهًا في السوق المحلي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره اليمني تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي
تمديد استثنائي .. قرارات جديدة بشأن إغلاق المحلات والمقاهي 11 مساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فيفا يعلن حكام مونديال 2026 .. مشاركة عربية مميزة وحضور مصري

رباب الهواري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا عن قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ضمت القائمة 170 حكمًا من 50 اتحادًا كرويًا، يمثلون الاتحادات القارية الستة، في توزيع شمل 52 حكم ساحة، و88 حكمًا مساعدًا، و30 حكمًا لتقنية الفيديو (VAR). وحصل الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من الاختيارات، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها حكامه على الساحة الدولية.

9 حكام عرب في ساحة المونديال

شهدت القائمة حضورًا عربيًا لافتًا بوجود 9 حكام ساحة من 9 دول مختلفة، وهم: أمين عمر من مصر، مصطفى غربال من الجزائر، جلال جيد من المغرب، خالد الطريس من السعودية، عمر العلي من الإمارات، عبد الرحمن الجاسم من قطر، دحان بيدا من موريتانيا، عمر أرتان من الصومال، وأدهم مخادمة من الأردن.

تمثيل قوي للحكام المساعدين العرب

كما تواجد 8 حكام مساعدين من الدول العربية، في تأكيد على تطور مستوى التحكيم العربي، وهم: محمود أبو الرجال من مصر، زكرياء برينسي ومصطفى أكركاض من المغرب، مقران غوراري وأكرم عباس زرهوني من الجزائر، محمد العبكري من السعودية، محمد الحمادي من الإمارات، وسعود أحمد المقالح من قطر.

حضور عربي في تقنية الفيديو

ولم يغب العرب عن قائمة حكام الفيديو (VAR)، حيث تم اختيار 5 حكام، هم: لحلو بنبراهيم من الجزائر، محمود عاشور من مصر، عبد الله جمالي من الكويت، خميس المري من قطر، وعبد الله الشهري من السعودية.

مشاركة عربية تاريخية في المنتخبات

تأتي هذه الاختيارات بالتزامن مع مشاركة قياسية للمنتخبات العربية في المونديال، حيث تأهلت 8 منتخبات، بواقع 4 من إفريقيا (المغرب، تونس، مصر، الجزائر) و4 من آسيا (السعودية، الأردن، قطر، العراق)، في نسخة تعد الأكبر بتاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا.

كأس العالم 2026 اخبار الرياضة كوره عالمية لجنة الحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزرلااء

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

الحج

انتهت بصدمة .. القصة الكاملة لضحايا عمرة الوهم في القاهرة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

جيش الاحتلال يهاجم 10 منصات إطلاق صواريخ في لبنان

وزيرة خارجية أيرلندا

وزيرة خارجية أيرلندا تؤكد دعم أوروبا لوقف التصعيد في لبنان

أمير قطر

أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية

بالصور

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

رنجة
رنجة
رنجة

فيديو

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

مسلم

لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد