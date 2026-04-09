اتحاد الكرة يهنئ طاقم الحكام المصري المختار لنهائيات كأس العالم 2026

يهنئ المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام ولجنة الحكام الرئيسية وكل العاملين بالاتحاد الحكام المصريين الدوليين الأربعة، أمين عمر ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور بمناسبة ثقة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واختيارهم في القائمة النهائية للحكام الذين سيديرون منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذا الاختيار التاريخي لطاقم مصري كامل لأول مرة في كأس العالم، يعكس التطور الملحوظ لمنظومة التحكيم المصري معربًا عن خالص أمنياته للحكام المصريين ومنتخب مصر الأول لكرة القدم بالتوفيق والسداد في هذه النسخة الاستثنائية والمميزة من أكبر حدث كروي في العالم.