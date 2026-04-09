اتحاد الكرة يوضح مصير رئيس لجنة الحكام بعد جدل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تحدث مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والتساؤلات حول أداء أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام.

قال أبو زهرة، في تصريحات تلفزيونية: "من حق أي أحد أن يصدر بيانًا، وكل الاحترام لكل الأندية وعناصر اللعبة بالكامل".

وأضاف: "رأي اتحاد الكرة بشأن ضربة جزاء الأهلي أُعلن من قبل رئيس لجنة الحكام، ولجنة الحكام تقوم بعملها، وفي نهاية الموسم نجدد للجنة أو يتم استبدالها بلجنة أخرى".

وأشار إلى أن "أوسكار رويز حقق الهدف المطلوب بنسبة تزيد عن 80% هذا الموسم، والأرجح أن يمتد تعاقده لموسم آخر".

كما أكد أبو زهرة التمسك بـ حسام وإبراهيم حسن، مضيفًا: "نتمنى أن نواجه منتخبًا آسيويًا قبل مواجهة البرازيل، ونسعى للوصول على الأقل إلى دور الـ16 في كأس العالم، وهذا ما نستحقه".