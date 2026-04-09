كواليس محادثات الفار والحكم في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تفاصيل الحوار الذي دار داخل غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والتي شهدت جدلًا واسعًا حول إحدى اللقطات التحكيمية المثيرة، وتحديدًا ما يتعلق بإمكانية احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وأوضح محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، أن حكم تقنية الفيديو محمود عاشور بدأ بمراجعة اللقطة، مشيرًا إلى وجود احتمالية لاحتساب ركلة جزاء، حيث أكد وجود لمسة يد على مدافع سيراميكا، وطالب حكم الساحة محمود وفا بالتوجه لمراجعة اللعبة من زوايا مختلفة للتأكد من القرار.

وخلال المناقشة، أشار عاشور إلى أن زاوية الإعادة توضح أن يد اللاعب ساهمت في تكبير حجم جسده، وهو ما قد يدعم قرار احتساب ركلة جزاء، كما لفت إلى أن المسافة بين الكرة واللاعب كانت كافية لتفاديها، خاصة أن الكرة لم تكن قوية.

في المقابل، أبدى حكم الساحة محمود وفا وجهة نظر مختلفة، حيث رأى أن اللاعب لم يتمكن من سحب يده في الوقت المناسب، وطلب مشاهدة زوايا إضافية، من بينها زاوية خلف الحكم المساعد، من أجل الوصول إلى قرار نهائي.

وبحسب ما نقله محمد أضا، فإن محمود وفا، بعد مراجعة اللقطة من الزوايا المختلفة، تمسك بقراره الأصلي، مؤكدًا عدم وجود ركلة جزاء، ومشيرًا إلى أنه كان مقتنعًا بصحة قراره منذ البداية، لتنتهي الواقعة دون تغيير القرار التحكيمي.



