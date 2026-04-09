الأهلي سيقدم مقترحا إلى اتحاد الكرة لتطوير منظومة التحكيم.. هذه تفاصيله

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تفاصيل مقترح متكامل يعتزم النادي الأهلي التقدم به إلى اتحاد الكرة، بهدف تطوير منظومة التحكيم في الكرة المصرية، بما يضمن رفع مستوى الأداء وتقليل الأخطاء التي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، أن التصور الذي أعده الأهلي يرتكز على منح لجنة الحكام استقلالية كاملة، مع تدعيمها بعناصر أجنبية تمتلك خبرات كبيرة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التحكيم، خاصة في مباريات الدوري الممتاز، التي تشهد منافسة قوية وتحتاج إلى مستوى تحكيمي أكثر دقة.

وأشار أضا إلى أن المقترح يتضمن إنشاء فئة واحدة تضم نحو 100 حكم، يتم الاعتماد عليهم في إدارة مباريات الدوري الممتاز فقط، مع وضع نظام واضح للتقييم، بحيث يتم تحويل أي حكم يحصل على تقييم سلبي إلى الفئة الثانية كنوع من العقاب المهني، مع تصعيد بديل أكثر كفاءة.

وأضاف أضا أن التصور يتضمن أيضًا المطالبة برفع أي إشراف إداري غير رسمي على منظومة التحكيم، في إشارة إلى ضرورة الفصل التام بين إدارة الاتحاد ولجنة الحكام، لضمان النزاهة والحياد الكامل في إدارة المباريات مطالبا استبعاد أحمد مجاهد من التدخل في شؤون اختيار الحكام.

وأكد أضا أن الأهلي لم يكتفِ بالجانب الفني، بل قدم تصورًا ماليًا متكاملًا يهدف إلى تحسين أوضاع الحكام، وتطوير برامج التدريب والدورات التأهيلية، بما يساعد على تقليل الضغوط الواقعة على الحكام، ومنحهم الفرصة الكاملة للتركيز على تطوير مستواهم بما يتناسب مع متطلبات المنافسة في الدوري المصري.