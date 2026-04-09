فزورة عكس المنطق.. تامر أمين يعلق على مستوى الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

باسنتي ناجي

علق الإعلامي تامر أمين علي أداء القلعة الحمراء في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري، موضحاً الأسباب التي أدت وصول النادي بهذا النتيجه.

وقال تامر امين عبر قناة النهار في تصريحات إذاعيه:" راح راح الأمل يا ولدي.. أنا عارف إن كلكم كأهلاوية بتغلوا وزعلانين ومحبطين ومش فاهمين ومستعجبين ومستغربين زيي بالظبط إيه اللي بيحصل في الأهلي، يعني "الكف بالكف" ده أقل رد فعل على اللغز، الفزورة اللي موجودة في الأهلي، فزورة عكس المنطق".

وتابع :"عندك مجلس إدارة قوي وفاهم وتقيل ومستقر، وعندك إمكانيات مالية ومادية محترمة واستثمارات بتزيد، علاقتك بكل الأطراف هادية ومستقرة وآمنة، عندك كوادر وأجهزة فنية وإدارية "نقي واختاري يا عبد الستار"، ثم عندك لاعبين أحسن أندية العالم بتحسدك عليهم، نجوم في كل المجالات وأعلى الأرقام وأعلى الأسعار".

وأضاف:" كل ده لازم يؤدي في النهاية لنتائج مبهرة، مفيش دروب واحد، كله متسكن صح زي علم المنطق (1+1=2)، لا، الأهلي 1+1 بيساوي صفر! كل اللي قلته ده نتيجته على أرض الملعب صفر".

وأكمل :" ماتش امبارح الأهلي مكنش وحش أوي، كان فيه ماتشات قبل كده الأهلي وحش وحش، لا سيطرة ولا استحواذ ولا فرص وامبارح الأهلي مكنش توب بس مش سيء، وفي رأيي كان أقل ماتش لسيراميكا كليوباترا لعب قدام الأهلي من فترة طويلة، سيراميكا امبارح بيلعب ماتش تقفيل دفاعي بلا أي أفكار هجومية، فالأهلي لعب ماتش أحسن".

واستطرد:" وبخصوص ضربة الجزاء، أنا شايف طبعاً إنها ضربة جزاء لأن الإيد مفرودة والمسافة اللي ملعوب فيها الكورة مسافة بعيدة تسمح إن اللعيب يلم إيده، حتى لو مش تعمد، اسمه إهمال، والإهمال يُحاسب عليه بضربة جزاء، فالأهلي ظُلم امبارح".

كما تسأل :" ومع ذلك، ليه التوفيق ما وقفش جنب الأهلي؟ ليه تحس إن ربنا مش رايد الأهلي يكسب الدوري ده؟"

وكشف تامر أمين عن سبب الوصول لهذا، قائلاً:"  ليه بقى؟ هو ده اللي إحنا هنتكلم فيه وأنتم عارفين أهلاويتي رغم إن أنا هقول الكلام اللي ممكن يزعل مني بعض من جماهير الأهلي أو بعض من مجلس إدارة الأهلي لكن أنا اتعودت إن أنا لا أخشى فيما أعتقد إنه الحق لومة لائم، اللي حصل ده العدل .. اه عدل، ما هو أنت لما تغلط مجموعة من الأخطاء الكثيرة المتكررة لازم تتعاقب، مكملاً :"إهمال وتكاسل اللاعبين: باين من فترة طويلة إن دماغهم في الدولارات والجنيهات والتعاقدات والصفقات مش في الملعب والجمهور، طبيعي لما يبقى تلات أرباع دماغك في "الأرشنات" ده يبقى أداءك".

وتابع :أخطاء الصفقات: ارتكبت يا إدارة النادي أخطاء في الصفقات، منها صفقات كيدية ، ربما مكنتش محتاجها أوي، وصفقات مضروبة معرفش مين اللي بلعها لك زي "كامويش" وغيره، ففرقة بتنافس على الدوري معندهاش مهاجم!، الاختيار الفني: الوقت اللي مشيت فيه كولر مكنش مناسب، كان لازم يكمل كأس عالم أندية"

وأختتم:"  ولما عماد النحاس جاب الدوري ورجع شخصية الأهلي، كافأته بإنك قلت له "شكراً امشي" وجبت "بطيخة" في كاس العالم للأندية اسمها "ريبيرو"، فكانت النتيجة عقاب في كاس العالم (ماتش إنتر ميامي وبورتو)، التخبط الإداري: التغييرات في منصب المدير الرياضي (محمد يوسف ثم محمد رمضان) والتبديل بين سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين، كل التباديل والتوافيق دي تلخبط أي كيان في الدنيا،اللي أنا بقوله ده عتاب ونصيحة المحبين. إذا كنا عايزين الوضع يتغير ونعتبر اللي إحنا فيها دي "كبوة جواد" يبقى لازم نتعلم من أخطائنا ومنكررهاش، المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ هتؤدي لاستمرار المشاكل، واليقظة ومعرفة إن أنا أخطأت هي بداية التصحيح".

