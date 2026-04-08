الأمر اتحسم.. أحمد حسن: قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري صحيح

قال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، إن لجنة الحكام أصدرت قرارها بـ"صحة قرار الحكم محمود وفا بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي في مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا".

وأضاف أحمد حسن، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "أوضحت اللجنة أن الحكم كان في تمركز جيد، وتمتع برؤية واضحة داخل منطقة الجزاء، مؤكدة أن لمسة يد اللاعب “لا تُعد مخالفة”.

وواصل: “وأكدت المراجعة باستخدام زوايا الكاميرا المختلفة وسرعات الإعادة المتنوعة، أن يد اللاعب كانت في وضع طبيعي لحظة ملامسة الكرة، وأن حركتها كانت محاولة لتجنب الكرة دون تكبير غير طبيعي لحجم الجسم، مع توضيح أن مسار الكرة كان متجهًا نحو الذراع”.

واتخذ مسؤولو النادي الأهلي خطوة جديدة على خلفية ما وصفها بالأخطاء التحكيمية خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفتح الأهلي خط اتصالات موسع مع عدد من أندية الدوري الممتاز؛ لطرح مقترح إنشاء "رابطة حكام مستقلة" تعمل تحت مظلة رابطة الأندية، وبعيدًا عن سلطة لجنة الحكام باتحاد الكرة؛ لضمان تحكيم أكثر شفافية واستقلالية.

وحصل المقترح على دعم وموافقة عدد كبير من الأندية، التي تعاني أيضًا من الأخطاء التحكيمية المتكررة خلال المباريات الأخيرة.

وهدف الأهلي من هذه المبادرة إلى تطبيق نظام احترافي مشابه للدوريات الأوروبية، يضمن استقلال منظومة التحكيم ماليًا وإداريًا، كحل جذري لمواجهة الأخطاء التي تؤثر على نتائج المسابقات.

وجاء هذا التحرك على أثر مباراة الأهلي الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا، حيث أرسلت إدارة النادي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة – وهو الخطاب رقم 27 في قائمة شكاوى النادي – للمطالبة بوضع حد للتجاوزات التحكيمية التي تؤثر على سير المنافسات.