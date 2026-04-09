وليد صلاح عبداللطيف: تصرفات لاعبي الأهلي مرفوضة.. والمدرب ضعيف وتغييراته غير موفقة

أكد وليد صلاح عبد اللطيف أن ما حدث عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يمثل خروجًا عن تقاليد النادي، مشيرًا إلى وجود حالة من التخبط داخل الفريق.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC:"ما حدث بعد المباراة من سيد عبد الحفيظ أمر غير معتاد داخل الأهلي، ولم نعتد أن يخرج عضو مجلس إدارة أو مسؤول للحديث بهذا الشكل".

وأضاف:"كانت هناك تجاوزات من لاعبي الأهلي تجاه الحكم بعد المباراة، وهذا أمر مرفوض تمامًا، وجاء نتيجة حالة التخبط بعد خسارة البطولات هذا الموسم".

وتابع:"الأهلي بالصفقات التي أبرمها كان قادرًا على الفوز بأي بطولة، لكنني مصدوم من مستوى الفريق بالكامل".

وواصل انتقاداته للجهاز الفني، قائلًا:"المدرب توروب مستواه ضعيف، وتغييراته غير موفقة، ولا يجيد قراءة المباريات، كما أن شخصية الجهاز الفني تبدو ضعيفة".

وأشار إلى بعض القرارات الفنية، مضيفًا:"كان يجب استبدال أحمد سيد زيزو من الشوط الأول، مع الدفع بـ حسين الشحات أساسيًا".

واختتم تصريحاته بالكشف عن توقعاته لسباق الدوري، قائلًا:"ترتيب المنافسة على اللقب من وجهة نظري: الزمالك أولًا، ثم بيراميدز، ثم الأهلي".