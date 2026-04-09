معتمد جمال: ملتزم باستراتيجية تصعيد أبناء النادي

أكد معتمد جمال في تصريحاته التلفزيونية أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تصعيد أكبر عدد ممكن من أبناء النادي إلى الفريق الأول، خاصة في المباريات الكبرى التي تتطلب شخصية قوية وخبرة مبكرة.

وأوضح أن الهدف ليس فقط إشراكهم، بل منحهم الفرصة لاكتساب الثقة والانتماء الحقيقي للنادي، مشيرًا إلى أن الزمالك افتقد هذه السياسة لسنوات، وهو ما أثر على هوية الفريق داخل الملعب. وأضاف أن الدفع بالعناصر الشابة في التوقيت المناسب يساعد على بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية مستقبلًا.

عبدالله السعيد.. قائد داخل الملعب

وتحدث معتمد جمال عن عبدالله السعيد، مشيرًا إلى أنه يُعد أكبر لاعبي الفريق سنًا، لكنه في الوقت نفسه يمتلك دورًا محوريًا داخل أرض الملعب. وكشف عن علاقة قديمة تجمعه باللاعب منذ عام 2003، أي منذ أكثر من 20 عامًا، مؤكدًا أنه كان مدربًا له في بداياته. ووصفه بأنه بمثابة “مدرب داخل الملعب”، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة على توجيه زملائه خلال المباريات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء الفريق ككل.

جمهور الزمالك.. اللاعب رقم واحد

وشدد معتمد جمال على أن جمهور الزمالك يمثل العنصر الأهم في منظومة الفريق، واصفًا إياه بـ”اللاعب رقم واحد”. وأوضح أن وجود الجماهير في المدرجات يمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة، وكان سببًا رئيسيًا في تحقيق العديد من الانتصارات. وأضاف أنه في بعض المباريات، لولا دعم الجماهير، لما تمكن الفريق من الفوز.

علاقة خاصة وتأثير دائم

واختتم تصريحاته بالتأكيد على العلاقة الخاصة التي تربطه بجمهور الزمالك، مشيرًا إلى أن له مكانة كبيرة في قلبه، وأنه يتأثر كثيرًا بدعمه المستمر. وأكد أن هدفه الأول دائمًا هو إسعاد الجماهير، وأن يعود كل مشجع من المدرجات وهو يشعر بالفخر والفرح بأداء فريقه