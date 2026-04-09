الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حسام المندوه: إدارة الزمالك تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب العلمي وتطوير الكوادر

حسام المندوه
باسنتي ناجي
باسنتي ناجي

أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن إدارة النادي تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب العلمي وتطوير الكوادر داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى سعادته بمشاركة عدد من أبناء النادي في دبلومة FIFA للإدارة، في خطوة تعكس حرص الزمالك على إعداد كوادر مؤهلة علميًا وإداريًا بما يخدم مستقبل النادي.

وأوضح المندوه في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، أن الزمالك يسعى دائمًا للجمع بين العمل الرياضي والإداري المبني على أسس علمية حديثة، مشددًا على أن مشاركة أبناء النادي في مثل هذه البرامج تمثل إضافة مهمة وتساهم في تطوير منظومة العمل داخل القلعة البيضاء.

وتحدث أمين صندوق الزمالك عن مباراة الفريق المرتقبة أمام شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مؤكدًا ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق والجهاز الفني لتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية تسهل المهمة قبل لقاء الإياب في القاهرة، مطالبًا الجماهير بمواصلة دعم الفريق في هذه المرحلة المهمة.

وفيما يتعلق بملف إيقاف القيد، أوضح المندوه أن النادي يتعامل مع الأمر بكل جدية، وأن هناك بعض التحديات بالفعل، لكن في الوقت نفسه توجد أخبار إيجابية، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك تعمل على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن ورفع الإيقاف خلال الفترة المقبلة.

كما أشار المندوه إلى أن إطلاق تطبيق نادي الزمالك يمثل إحدى وسائل دعم النادي، مؤكدًا أن التطبيق خطوة مهمة للتواصل مع جماهير القلعة البيضاء وتقديم خدمات ومحتوى مميز لهم، إلى جانب كونه مصدرًا إضافيًا لدعم موارد النادي.

واختتم أمين صندوق الزمالك تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع داخل النادي وخارجه، من أجل استمرار مسيرة النجاح وتحقيق تطلعات جماهير الزمالك.

