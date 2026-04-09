آدم كايد: مواجهة شباب بلوزداد ستكون قوية وصعبة على الفريقين

تحدث آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن المواجهة المنتظرة أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا على صعوبة اللقاء وأهميته الكبيرة للفريقين.

أوضح كايد أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل قوة الفريق الجزائري وطموحه في الوصول إلى النهائي، مشددًا على أن الزمالك أيضًا يدخل اللقاء بنفس الهدف، وهو تحقيق نتيجة إيجابية تُسهّل مهمة الفريق قبل مواجهة الإياب في القاهرة. وأشار إلى أن الفريق الأبيض يدرك حجم التحدي الذي ينتظره خارج الديار.

هدف الزمالك: الاقتراب من النهائي

أكد لاعب الزمالك أن الهدف الأساسي للفريق هو تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب، بما يمنح اللاعبين أفضلية نسبية قبل لقاء العودة. وأضاف أن جميع عناصر الفريق تضع نصب أعينها التأهل إلى المباراة النهائية، وإسعاد الجماهير التي تنتظر الكثير من الفريق في هذه البطولة القارية.

وتطرق كايد إلى الجماهير، موضحًا أن شباب بلوزداد يمتلك دعمًا جماهيريًا قويًا في الجزائر، وهو ما سيزيد من صعوبة المواجهة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الزمالك يتمتع بشعبية ضخمة في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، ما يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديهم.

كشف كايد أن الجهاز الفني واللاعبين قاموا بدراسة فريق شباب بلوزداد بشكل جيد، من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف، مؤكدًا أن الفريق يتدرب بجدية كبيرة خلال الفترة الحالية. وأشار إلى أن التركيز والانضباط سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل في الجزائر على ملعب نيلسون مانديلا في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تُلعب مباراة العودة يوم 17 أبريل على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة حاسمة لتحديد المتأهل إلى النهائي.