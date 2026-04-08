400 مليون.. أحمد حسن يكشف حجم دعم ممدوح عباس للزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تطور جديد يتعلق بدعم نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ التي ضخّها رجل الأعمال ممدوح عباس لصالح النادي اقتربت من 400 مليون جنيه حتى الآن.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك نقلًا عن مصدر داخل القلعة البيضاء: “إجمالي ما دفعه ممدوح عباس للنادي حتى الآن يقترب من ٤٠٠ مليون جنيه ”.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الثاني في الجزائر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي بإستاد نيلسون مانديلا في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على إستاد القاهرة الدولي.