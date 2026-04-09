إدانة الشناوي.. ننشر تفاصيل تقرير حكم مباراة الأهلي وسيراميكا والعقوبة المنتظرة

تعقد رابطة الأندية المحترفة اجتماعا اليوم الخميس للنظر في تقرير حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.



وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات المرحلة النهائية بالدوري الممتاز.



من جانبه قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن محمود وفا حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ارسل التقرير الخاص بالأحداث المؤسفة التي صاحبت اللقاء

تابع: تقرير محمود وفا حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا تضمن تعرض الحكم المساعد إلي الضرب من جانب محمد الشناوي حارس مرمي القلعة الحمراء عقب انتهاء اللقاء.

شدد على أنه بناء على اللوائح المعمول بها سيتعرض محمد الشناوي لعقوبة الإيقاف على ألا تقل عن 4 مباريات مع تغريمه ماليا .