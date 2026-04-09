عمرو الحديدي: الأهلي تعرض للظلم ضد سيراميكا كليوباترا.. ورحيل توروب الحل

تحدث عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، عن أداء الفريق في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأهلي لا يقدم المستوى المطلوب، خاصة على المستوى التكتيكي.

وأوضح الحديدي عبر برنامج أوضة اللبس، أن الفريق يعاني من ضعف في تطبيق الضغط العالي خلال المباريات، وهو ما يؤثر على قدرته في استعادة الكرة وفرض أسلوبه على المنافسين.

كما أشار إلى أن الأهلي يتراجع دفاعيًا بشكل مبالغ فيه في حالات التعادل أو التأخر، حيث يغلق خطوطه داخل الملعب بدلًا من البحث عن التسجيل.

وأضاف أن هناك أخطاء واضحة في تشكيل الفريق خلال مواجهة سيراميكا، مؤكدًا أنه كان من الأفضل الاعتماد على طاهر محمد طاهر في تلك المباراة لما يمتلكه من قدرات هجومية تساعد الفريق.

كما شدد على أن الأهلي تعرض لظلم تحكيمي في اللقاء، مشيرًا إلى استحقاقه ركلة جزاء لم تُحتسب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة، من بينها رحيل توروب، من أجل تصحيح مسار الفريق.