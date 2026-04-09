فاروق جعفر: الأهلي استحق ركلة جزاء.. وهذا سر تراجع تأثير زيزو

علق فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، على اللقطة المثيرة للجدل في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري، مؤكدًا أنها تستحق احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر.

أوضح جعفر خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، أن الكرة الجدلية “ضربة جزاء صحيحة، لأن يد اللاعب خرجت عن محيط جسمه ووضعها الطبيعي”.

وأشار إلى أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال قائمة، مضيفًا أن “الفريق الذي يرغب في التتويج بالبطولة عليه حسم مبارياته في المرحلة الحاسمة دون الالتفات إلى نتائج المنافسين”.

وتطرق جعفر إلى أداء الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يعاني هجوميًا، حيث قال إن الفريق يخوض مبارياته دون مهاجم فعال وشرس، مشيرًا إلى أن مروان عثمان ومحمد شريف لم يظهرا بالمستوى المطلوب خلال اللقاء.

كما انتقد بعض اللاعبين، قائلاً: “في لاعيبة زينة ملهاش دور في الملعب”، في إشارة إلى غياب التأثير الحقيقي لبعض العناصر داخل الفريق.

وأوضح أن الأهلي منح مساحات للاعب فخري لاكاي لاعب سيراميكا، ما أتاح له فرصة التسديد بأريحية، ليسجل هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وعن تراجع مستوى أحمد سيد زيزو، أرجع جعفر ذلك لاختلاف الأدوار الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب كان يجد دعمًا كبيرًا خلال فترته مع الزمالك، حيث كان هناك العديد من اللاعبين يساعدونه للوصول إلى المرمى، على عكس وضعه الحالي، ما أثر على مستواه الفني.