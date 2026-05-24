جهود ذاتية.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد القرماني بعد تطويره بتكلفة 17 مليون جنيه| صور

افتتح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مسجد القرماني بمنطقة السويقة بالمجاهدين التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، عقب الانتهاء من أعمال إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وبتكلفة بلغت نحو 17 مليون جنيه، كما أدى المحافظ ومرافقوه صلاة العشاء بالمسجد، وذلك في إطار دعم جهود المشاركة المجتمعية وتطوير دور العبادة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

بدأت الفعاليات بقص شريط الافتتاح، أعقبها أداء صلاة العشاء وسط حضور كبير من أهالي المنطقة، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ علاء عبد الرحيم، وابتهالات دينية للشيخ أحمد ضاحي، فيما ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أهمية عمارة بيوت الله ودورها في ترسيخ القيم والأخلاق ونشر السكينة والوعي الديني الصحيح، إلى جانب تعزيز روح التكافل والعمل الخيري داخل المجتمع.

وحرص محافظ أسيوط على تهنئة المواطنين بافتتاح المسجد، كما قدم التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن سعادته بمشاركة الأهالي فرحتهم بافتتاح أحد بيوت الله، مؤكدًا أن المسجد يمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني.

وأوضح المحافظ أن أعمال الإحلال والتجديد تمت بالكامل من خلال الجهود الذاتية والتبرعات الأهلية، بما يعكس روح التكاتف بين المواطنين للمساهمة في تطوير الخدمات والمنشآت العامة، مشيدًا بدور الأهالي ورجال الخير في إعادة إعمار المسجد وتجهيزه على أعلى مستوى.

وأكد اللواء محمد علوان أن للمسجد دورًا محوريًا ليس فقط في أداء الشعائر الدينية، وإنما أيضًا في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الإنسانية وبناء الوعي المجتمعي السليم.

وأهدى وكيل وزارة الأوقاف المصحف الشريف لمحافظ أسيوط تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل، كما تم تكريم عدد من المشاركين والمشرفين على أعمال البناء والجهود المجتمعية التي ساهمت في تطوير المسجد.

ويُعد مسجد القرماني من أقدم مساجد مدينة أسيوط، ويرجع سبب تسميته إلى الشيخ أو الأمير القرماني خلال العهد العثماني، فيما تُنسب أبرز أعمال تجديده إلى والي مصر محمد سعيد باشا، الذي حكم البلاد خلال الفترة من 1854 إلى 1863، حيث أوقف 150 فدانًا للإنفاق على عمارته وصيانته.

من جانبهم، أعرب الأهالي والمصلون عن سعادتهم بافتتاح المسجد في ثوبه الجديد، مشيدين بجهود المحافظة ودعمها المتواصل لتحسين الخدمات والمرافق العامة بمختلف أنحاء المحافظة.