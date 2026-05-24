محافظ أسيوط يتابع توافر اللحوم ويتفقد منفذ الثروة الحيوانية بمنطقة السادات بحي غرب

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة تفقدية لمتابعة توافر اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، حيث تفقد منفذ الثروة الحيوانية التابع للمحافظة بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة توافر اللحوم البلدية الطازجة وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير السلع الغذائية الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، ونواب رئيس المركز.

وخلال جولته، اطمأن محافظ أسيوط على انتظام العمل داخل المنفذ وتوافر كميات مناسبة من اللحوم البلدية الطازجة، مشددًا على استمرار ضخ المعروض بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال خلال الفترة الحالية وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من توافر السلع الأساسية واللحوم وعدم وجود أي معوقات، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع مديرية التموين والغرفة التجارية وكافة الجهات المعنية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار المحافظ إلى أن منفذ الثروة الحيوانية بمنطقة السادات يأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في المنافذ التي توفر السلع الغذائية واللحوم بجودة عالية وبسعر 300 جنيها للكيلو ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن داخل الأسواق.

كما شدد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين التموين والطب البيطري والصحة، لمتابعة جودة اللحوم والسلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وفي ختام جولته، قدم محافظ أسيوط التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.