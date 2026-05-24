رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسيوط.. توريد 191 ألفًا و459 طن قمح محلي منذ بدء الموسم

إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026 بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغ 191 ألفًا و459 طنًا من الأقماح المحلية إلى مواقع التخزين المعتمدة من صوامع وشون وهناجر ومراكز تجميع، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المخزون الاستراتيجي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان، أن أعمال التوريد تسير بصورة منتظمة داخل مواقع الاستلام التابعة للبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة في شركة مطاحن مصر الوسطى، والشركة المصرية القابضة للصوامع بمطاحن عرب العوامر، بالإضافة إلى شركة الوحدة لطحن الغلال التابعة لمطاحن مصر الوسطى، والموزعة بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من حصاد كامل المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة، والتي تبلغ 204 آلاف و932 فدانًا، مؤكدًا استمرار أعمال التوريد وفق البرنامج الزمني المحدد بما يحقق أعلى معدلات توريد ممكنة والاستفادة القصوى من هذا المحصول الاستراتيجي.

وشدد اللواء محمد علوان على المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التوريد بكافة مواقع التخزين ومراكز التجميع، للاطمئنان على انتظام عمليات الاستلام وعدم وجود أية معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع تكثيف الرقابة على أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد الأقماح من المزارعين بشكل منتظم، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة المهندس خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى جانب جميع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تيسير إجراءات الاستلام وسرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يسهم في تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي، لافتًا إلى أن الدولة حددت سعر توريد أردب القمح المحلي بدرجة نقاوة 23.5 بقيمة 2500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرامًا، وهو ما يمثل حافزًا اقتصاديًا مناسبًا للمزارعين.

وأضاف أن المحافظة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة قبل انطلاق موسم التوريد، من خلال تجهيز مواقع الاستلام ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات التنفيذية، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح وتقليل نسب الفاقد.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمزارعين بضرورة الالتزام بتوريد محصولهم إلى المواقع الرسمية المعتمدة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية لضمان نجاح موسم الحصاد والتوريد وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

