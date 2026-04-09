عمرو الحديدي: متعجب من عدم مشاركة بن رمضان.. وجماهير الأهلي النجم الأوحد

أبدى عمرو الحديدي استغرابه من بعض القرارات الفنية داخل النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها عدم منح الفرصة لمحمد علي بن رمضان للمشاركة بشكل أكبر في المباريات.

وأكد الحديدي عبر برنامج أوضة اللبس، أن الفريق يمتلك عناصر قوية، لكن غياب بعض اللاعبين عن التشكيل الأساسي يثير علامات استفهام، مشددًا على أن الاعتماد على لاعب واحد مثل إمام عاشور لا يمكن أن يكون الحل، قائلًا إن “إمام عاشور لاعب مميز، لكنه ليس العصا السحرية القادرة على حل جميع مشاكل الفريق”.

وأضاف أن القوة الحقيقية للأهلي حاليًا تكمن في جماهيره، واصفًا إياهم بـ”النجم الأوحد” الذي يساند الفريق في جميع الظروف، ويمنحه الدافع للاستمرار في المنافسة.

وفي سياق متصل، أشار الحديدي إلى أن سباق الدوري لم يُحسم بعد، مؤكدًا أن المنافسة ما زالت مفتوحة، وأن الجولات القادمة ستكون حاسمة في تحديد بطل المسابقة، في ظل تقارب المستويات بين الفرق المتنافسة.