محمد أضا يكشف موقف لجنة الحكام من طلب الأهلي الاستماع لمحادثة الفار

كشف الإعلامي محمد طارق أضا موقف لجنة الحكام من طلب النادي الأهلي الاستماع لمحادثة غرفة الفار لما دار بين الحكمين محمود وفا ومحمود عاشور خلال لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبة للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا خلال مباراة الفريقين بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، إن اللجنة لا تمانع السماح للأهلي بالاستماع لمحادثة غرفة تقنية الفيديو بين محمود عاشور ومحمود وفا.

وأشار أضا إلى أنه حتى الآن لم يصل للجنة خطاب رسمي من الأهلي بهذا الطلب، لكن في حالة وصوله فلا مانع من تنفيذ الطلب.

وحول كواليس ما دار من محادثة بين الحكم محمود وفا والحكم محمود عاشور، أوضح محمد أضا، أن حكم تقنية الفيديو محمود عاشور بدأ بمراجعة اللقطة، مشيرًا إلى وجود احتمالية لاحتساب ركلة جزاء، حيث أكد وجود لمسة يد على مدافع سيراميكا، وطالب حكم الساحة محمود وفا بالتوجه لمراجعة اللعبة من زوايا مختلفة للتأكد من القرار.

وخلال المناقشة، أشار عاشور إلى أن زاوية الإعادة توضح أن يد اللاعب ساهمت في تكبير حجم جسده، وهو ما قد يدعم قرار احتساب ركلة جزاء، كما لفت إلى أن المسافة بين الكرة واللاعب كانت كافية لتفاديها، خاصة أن الكرة لم تكن قوية.

في المقابل، أبدى حكم الساحة محمود وفا وجهة نظر مختلفة، حيث رأى أن اللاعب لم يتمكن من سحب يده في الوقت المناسب، وطلب مشاهدة زوايا إضافية، من بينها زاوية خلف الحكم المساعد، من أجل الوصول إلى قرار نهائي.

وبحسب ما نقله محمد أضا، فإن محمود وفا، بعد مراجعة اللقطة من الزوايا المختلفة، تمسك بقراره الأصلي، مؤكدًا عدم وجود ركلة جزاء، ومشيرًا إلى أنه كان مقتنعًا بصحة قراره منذ البداية، لتنتهي الواقعة دون تغيير القرار التحكيمي.