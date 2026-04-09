اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس في الجولة 29 لدوري المحترفين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم، الخميس في الجولة 29 من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والذي يشهد 6 مواجهات.

وقد جاءت اختيارات المواعيد والملاعب والحكام ومقيمي الحكام والمراقبين على النحو التالي:

- مالية كفر الزيات × السكة الحديد (3.00 عصراً ـ ملعب مالية كفر الزيات): مصطفى مدحت (حكماً للساحة) ’ محمود النحاس ومحمد سمير سيد (مساعدين) ’ أحمد عبد الجواد (حكماً رابعاً) ’ مصطفى أبو قمر (مقيماً للحكام) ’ علاء نبيه (مراقباً للمباراة).

- أسوان × الإنتاج الحربي (3.00 عصراً ـ ملعب أسوان): عبد الحكيم ناصر (حكماً للساحة) ’ محمد حسين ومحمد صلاح مهران (مساعدين) ’ البدري فؤاد (حكماً رابعاً) ’ أحمد رزق (مقيماً للحكام) ’ شاذلي سيد (مراقباً للمباراة).

- المصرية للاتصالات × بترول أسيوط (3.00 عصراً ـ ملعب السلام): محمود حسين ربيع (حكماً للساحة) ’ محمود حسين علي ووائل كامل (مساعدين) ’ حازم حامد (حكماً رابعاً) ’ مجدي كامل (مقيماً للحكام) ’ أيمن عبد العال (مراقباً للمباراة).

- بروكسي × أبو قير للأسمدة (3.00 عصراً ـ ملعب بروكسي): السيد منير (حكماً للساحة) ’ يوسف داهش وأحمد عبد السميع (مساعدين) ’ أحمد حلاوة (حكماً رابعاً) ’ عطا الله مبروك (مقيماً للحكام) ’ أيمن عبد القوي (مراقباً للمباراة).

- ديروط × طنطا (3.00 عصراً ـ ملعب بني سويف): الدولي محمود بسيوني (حكماً للساحة) ’ ماجد المليجي وحسن فتحي حسن (مساعدين) ’ مؤمن عمر جمال (حكماً رابعاً) ’ أشرف أبو النور (مقيماً للحكام) ’ أحمد حسن أبو طالب (مراقباً للمباراة).

- الداخلية × مسار (3.00 عصراً ـ ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية): عبد الرحمن صالح (حكماً للساحة) ’ محمد سعيد "شيكا" ومحمد صلاح علي (مساعدين) ’ محمد أحمد رجب (حكماً رابعاً) ’ نجيب علي (مقيماً للحكام) ’ محمد حسن حماد (مراقباً للمباراة).