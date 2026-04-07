اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباريات مصر في كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح عدد محدود من تذاكر مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، وذلك للجماهير الراغبة في دعم المنتخب خلال منافسات البطولة، وفق مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الحجز.

ضوابط حجز التذاكر

وأكد الاتحاد أن التذاكر مخصصة للجماهير المصرية فقط، ولا تُعد مستندًا للحصول على تأشيرات الدخول إلى الدول المستضيفة. كما حدد الحد الأقصى للتذاكر بـ4 تذاكر للفرد لكل مباراة.

وأوضح أن تخصيص التذاكر سيتم وفق أسبقية السداد، مع التأكيد على أن قيمة التذاكر غير قابلة للاسترداد، فيما تُمنح الأولوية لحاملي تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

آلية الحجز والسداد

وأشار الاتحاد إلى أنه يتم استقبال طلبات الحجز والسداد بمقره في مدينة 6 أكتوبر يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، حيث يقوم الراغب في الحجز بتعبئة طلب شراء التذاكر وفقًا لبيانات جواز السفر، والحصول على إذن دفع.

ويتم سداد قيمة التذاكر بالدولار الأمريكي من خلال الحساب البنكي الخاص بالاتحاد، تمهيدًا لتحويلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، على أن تُرسل التذاكر إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمشتري عقب إتمام عملية السداد.

ومن المقرر أن تستمر فترة الحجز من 14 أبريل الجاري وحتى 24 من الشهر ذاته، أو حتى نفاد التذاكر، أيهما أقرب، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن التذاكر.

أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بكأس العالم

مباراة مصر وبلجيكا (15 يونيو 2026):

الدرجة الأولى: 550 دولارًا

الدرجة الثانية: 440 دولارًا

الدرجة الثالثة: 200 دولار

مباراة مصر ونيوزيلندا (21 يونيو 2026):

الدرجة الأولى: 500 دولار

الدرجة الثانية: 420 دولارًا

الدرجة الثالثة: 155 دولارًا

مباراة مصر وإيران (26 يونيو 2026):

الدرجة الأولى: 550 دولارًا

الدرجة الثانية: 440 دولارًا

الدرجة الثالثة: 200 دولار

ويترقب عشاق الكرة المصرية انطلاق البطولة، وسط آمال كبيرة في ظهور قوي للمنتخب الوطني خلال منافسات دور المجموعات.