تحديات الأندية الشعبية على طاولة اتحاد الكرة

استقبل المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مجموعة من أندية الجمعية العمومية، إلى جانب عدد من الأندية المشاركة في مسابقات القسم الثاني، وذلك بمقر الاتحاد.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار حرص رئيس الاتحاد على الاستماع إلى التحديات، التي تواجه الأندية الشعبية بالمحافظات، وبحث سبل دعمها وتطوير منظومة مسابقاتها، بما يسهم في الارتقاء بكرة القدم المصرية على مختلف المستويات.

وشهد الاجتماع، حضور عدد من ممثلي الأندية، من بينها نادي بيلا، نادي شنواني، نادي شربين، نادي بنها، نادي سمنود، نادي بني عبيد، إلى جانب مركز شباب كوم حمادة، حيث تم طرح العديد من الملفات المتعلقة بالمسابقات، وأبرز الصعوبات، التي تواجه هذه الأندية خلال الموسم.

وأكد أبوريدة، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التواصل المستمر مع الأندية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها، مشددًا على أن الاتحاد يضع دعم الأندية الشعبية ضمن أولوياته خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة شاملة لتطوير المسابقات المحلية.