محمد شبانة: اتحاد الكرة "بيستعمانا".. وسيد عبدالحفيظ أخطأ

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ردود الأفعال الرسمية بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا لم تكن على مستوى الحدث، منتقدًا بيان القلعة الحمراء، وكذلك موقف اتحاد الكرة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "هذه أول مرة أرى عضو مجلس إدارة في الأهلي يتحدث بعد المباراة عن أخطاء تحكيمية، وألوم على سيد عبد الحفيظ ما حدث، حتى لو كان كلامه صحيحًا".

وأضاف: "النادي الأهلي أكبر من أن يخرج بهذا الشكل، وحتى البيان الذي صدر كان ضعيفًا ومليئًا بالإنشاء، وكان يجب أن يكون أكثر قوة ووضوحًا".

وتابع: "كان من الضروري أن يتضمن بيان الأهلي عرضًا واضحًا للحالات التحكيمية مع ذكر وقائع محددة من الدوري المصري، بدلًا من الصياغة العامة".

وعن بيان اتحاد الكرة، قال شبانة: "اتحاد الكرة بيستعمانا، وكنا ننتظر أن يخرج أوسكار بنفسه لشرح وتحليل اللعبة المثيرة للجدل، طالما أنه يرى أنها ليست ركلة جزاء".

وواصل انتقاداته قائلًا: "كنت أتوقع مشاهدة فيديو تحليلي يضم أوسكار مع خبراء مثل وجيه أحمد وجهاد جريشة لتحليل اللقطة بشكل واضح".

واختتم شبانة تصريحاته مؤكدًا: "ما يحدث حاليًا نوع من الاستخفاف بالجماهير، والبيان الصادر كارثي ولا يليق بحجم الأزمة".