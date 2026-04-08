«الغندور»: اتحاد الكرة يطلب حضور الجماهير ودية البرازيل قبل السفر إلى المونديال

قال الإعلامي جمال الغندور إن اتحاد الكرة استقر على إرسال خطاب إلى الجهات الأمنية للموافقة على حضور جماهيري كامل، على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة، خلال المباراة الودية للفراعنة نهاية شهر مايو المقبل، وقبل السفر لمواجهة البرازيل وديًا قبل كأس العالم بأمريكا.

أضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور :"فيه أكثر من عرض لمواجهة منتخب مصر وديًا منها العراق والأردن والسودان والبوسنة والهرسك، واتحاد الكرة ينتظر القرار النهائي من حسام حسن من أجل انهاء الاتفاق بشكل رسمي وستقام المباراة بحضور جماهيري تنفيذًا لرغبة التوأم".