أمين عمر بعد اختياره في كأس العالم 2026: الحلم أصبح حقيقة

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قائمة الحكام الذين سيديرون نهائيات كأس العالم 2026، والتي تقام الصيف الجاري في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكتب الحكم الدولي أمين عمر، عبر حسابه على فيسبوك: «أصبح الحلم حقيقة طاقم مصري كامل في كأس العالم 2026».

من المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في 11 يونيو المقبل، وتستمر حتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المونديال، في نسخة تشهد توسيع عدد الفرق المشاركة، مقارنة بالبطولات السابقة.

وتستضيف كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بشكل مشترك، وهي النسخة الأولى التي تقام في ثلاث دول مختلفة، وتشهد مشاركة 48 فريقاً لأول مرة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا وإيران.