11 لاعبا دخلوا التاريخ.. جيسوس ينضم إلى النادي الأكثر ندرة في البريميرليج

في الدوري الأقوى والأكثر تنافسية في العالم، يبقى التتويج بلقب واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز إنجازا استثنائيا لكن الفوز باللقب مع ناديين مختلفين يعد مهمة لا ينجح فيها سوى اللاعبون أصحاب العقلية الذهبية والقدرة على صناعة الفارق أينما ذهبوا.

وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود من تاريخ البريميرليج لم يتمكن سوى 11 لاعبا فقط من تحقيق هذا الإنجاز النادر، لينضم إليهم مؤخرا البرازيلي جابرييل جيسوس بعد تتويجه مع أرسنال، عقب سنوات من النجاح بقميص مانشستر سيتي.

هينينج بيرج.. البداية التاريخية

كان هينينج بيرج أول من كسر القاعدة، بعدما قاد بلاكبيرن روفرز للتتويج بالدوري عام 1995 قبل أن يكرر الإنجاز مع مانشستر يونايتد خلال حقبة السير أليكس فيرجسون الذهبية.

أنيلكا.. الرحالة الذي عرف طريق الذهب

امتلك نيكولا أنيلكا مسيرة استثنائية بين كبار أوروبا لكنه تذوق مجد البريميرليج مرتين؛ الأولى مع أرسنال عام 1998والثانية مع تشيلسي بعد أكثر من عقد.

أشلي كول.. الظهير الأسطوري

يظل أشلي كول أحد أعظم الأظهرة اليسرى في تاريخ الكرة الإنجليزية بعدما حصد الألقاب مع أرسنال ثم واصل الهيمنة بقميص تشيلسي.

كليشي وتوريه.. من اللامهزومين إلى مشروع السيتي

كان الثنائي جايل كليشي وكولو توريه ضمن الجيل التاريخي لـ أرسنال المعروف بـ"اللامهزومين"، قبل أن يشاركا لاحقًا في بناء عصر البطولات داخل مانشستر سيتي.

روبرت هوث.. بطل المعجزة

رغم ابتعاده عن الأضواء، كتب الألماني روبرت هوث اسمه بحروف ذهبية بعدما توج مع تشيلسي ثم كان أحد أبطال المعجزة التاريخية لـ ليستر سيتي موسم 2015-2016.

تيفيز.. المحارب الذي انتصر في مانشستر

قلة فقط ارتدوا قميصي قطبي مانشستر، لكن كارلوس تيفيز لم يكتفِ بذلك، بل حقق اللقب مع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي أيضًا.

ميلنر.. عنوان الاحتراف

مثل جيمس ميلنر نموذجا للاعب الملتزم، بعدما توج بالدوري مع مانشستر سيتي ثم أعاد الأمجاد إلى ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب.

محرز.. الساحر العربي

يبقى رياض محرز واحدا من أبرز نجوم البريميرليج في العصر الحديث بعدما قاد ليستر سيتي إلى المعجزة التاريخية قبل أن يصبح أحد أهم أسلحة مانشستر سيتي الهجومية.

كانتي.. الهادئ الذي أسقط الجميع

لا يمكن الحديث عن الإنجازات الملهمة دون ذكر نجولو كانتي الذي لعب دور البطولة في تتويج ليستر سيتي التاريخي ثم انتقل مباشرة إلى تشيلسي ليحقق اللقب مجددا في الموسم التالي.

جابرييل جيسوس.. أحدث المنضمين للقائمة

أصبح جابرييل جيسوس أحدث أعضاء هذا النادي النادر، بعدما أضاف لقب الدوري مع أرسنال إلى أربعة ألقاب سابقة حققها بقميص مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

ورغم معاناته مع الإصابات فإن جيسوس نجح في نقل عقلية الانتصار إلى الفريق اللندني، ليصبح واحدا من أبرز العناصر التي ساهمت في إعادة أرسنال إلى منصات التتويج من جديد.