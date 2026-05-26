الخارجية الإيرانية: أمريكا انتهكت وقف إطلاق النار بغاراتها على هرمزجان

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بشنّها غارات جوية على محافظة هرمزجان جنوب إيران.

وكان الجيش الأمريكي قد شنّ غارات يوم الاثنين في جنوب إيران على أهداف شملت زوارق تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ، فيما وصفه بأنه عمل دفاعي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس بالمحافظة.

وجاء في البيان: "ارتكبت الولايات المتحدة انتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار في منطقة هرمزجان خلال الـ 48 ساعة الماضية... إيران تُحمّل النظام الأمريكي مسؤولية جميع التداعيات الناجمة عن هذه الأعمال العدوانية وغير المبررة".