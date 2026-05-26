أيرلندا تقرر حظر البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية بحلول يوليو

قالت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي يوم الثلاثاء إن أيرلندا تهدف إلى تمرير قانون يحد من تجارة السلع مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بحلول منتصف يوليو مع إسرائيل، في حين يعارض بعض المشرعين الأمريكيين وجماعات الأعمال هذه الخطوة.

وعدت حكومة أيرلندا، وهي من أشد منتقدي حرب إسرائيل في غزة، بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في أكتوبر 2024.

ومنذ ذلك الحين، تعطل التشريع بسبب ضغوط من سياسيين معارضين سعوا إلى توسيع الحظر ليشمل تجارة الخدمات أيضاً، من جهة، ومن جماعات الضغط التابعة للشركات الدولية التي تسعى إلى إلغاء مشروع القانون، من جهة أخرى.

أفادت مصادر لوكالة رويترز في أكتوبر الماضي أن مشروع القانون كان سيقتصر على السلع.

أكد رئيس الوزراء مايكل مارتن ذلك الأسبوع الماضي، وقال إن توسيع نطاقه ليشمل الخدمات ليس "قابلاً للتنفيذ" ولا "مجدياً".

قال المكتب المركزي للإحصاء في أيرلندا إن اقتصار الفاتورة على السلع فقط سيؤثر على عدد قليل من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل مثل الفاكهة التي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو (234660 دولارًا) سنويًا.

حذرت مجموعات الأعمال من أن الفئة الأوسع من الخدمات قد تجر الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات إلى عقوبات غير قابلة للتطبيق.

"لقد دافعنا باستمرار عن حل سلمي... لكن من الواضح جداً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، ولا سيما الزيادة المستمرة في عنف المستوطنين، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، واستمرار العنف في لبنان، أنهم لا يرغبون في سلوك هذا الطريق تحديداً"، هذا ما قالته ماكنتي للصحفيين.

لقد مكّن الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف في إسرائيل من التوسع السريع للمستوطنات، حيث دعا بعض الوزراء إلى ضم الضفة الغربية.

تصاعدت أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.

أعربت ماكنتي الأسبوع الماضي عن أملها في إقرار القانون بالتزامن مع بلجيكا وهولندا، وربما سلوفينيا، التي التزمت بدورها بفرض حظر مماثل. وقد فرضت إسبانيا بالفعل قيودًا مماثلة، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي فعلت ذلك حتى الآن. وكانت مجموعة من المشرعين الأمريكيين قد وجهت رسالة إلى مارتن العام الماضي، محذرةً من أن إقرار مشروع القانون سيضر بالعلاقات الأمريكية الأيرلندية وسيؤثر سلبًا على الشركات الأمريكية العاملة في أيرلندا.

تعبر أيرلندا عن حساسيتها بشكل خاص من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، حيث أن الشركات متعددة الجنسيات الأجنبية المملوكة للولايات المتحدة تشكل جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد وتوظف حوالي 11 بالمائة من العمال الأيرلنديين.

يعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.