قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش فلوس في الـ ATM.. شكاوى المواطنين تتصاعد ورئيس البنك الأهلي يرد
"إللي مش قادر يروح الحكومي".. الأطباء: لجوء المواطنين والطبيب للقطاع الخاص "ليس رفاهية"
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
الإسعاف والطوارئ: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بغزة
تسلل مسيرة أطلقها حزب الله.. صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات إسرائيلية
إحتفال وهمي.. واقعة طريفة في تتويج ريفيرز يونايتد النيجيري بلقب الدوري|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أيرلندا تقرر حظر البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية بحلول يوليو

وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي
وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي
محمد على

قالت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي يوم الثلاثاء إن أيرلندا تهدف إلى تمرير قانون يحد من تجارة السلع مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بحلول منتصف يوليو مع إسرائيل، في حين يعارض بعض المشرعين الأمريكيين وجماعات الأعمال هذه الخطوة.

وعدت حكومة أيرلندا، وهي من أشد منتقدي حرب إسرائيل في غزة، بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في أكتوبر 2024. 

ومنذ ذلك الحين، تعطل التشريع بسبب ضغوط من سياسيين معارضين سعوا إلى توسيع الحظر ليشمل تجارة الخدمات أيضاً، من جهة، ومن جماعات الضغط التابعة للشركات الدولية التي تسعى إلى إلغاء مشروع القانون، من جهة أخرى.

أفادت مصادر لوكالة رويترز في أكتوبر الماضي أن مشروع القانون كان سيقتصر على السلع.

أكد رئيس الوزراء مايكل مارتن ذلك الأسبوع الماضي، وقال إن توسيع نطاقه ليشمل الخدمات ليس "قابلاً للتنفيذ" ولا "مجدياً".

قال المكتب المركزي للإحصاء في أيرلندا إن اقتصار الفاتورة على السلع فقط سيؤثر على عدد قليل من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل مثل الفاكهة التي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو (234660 دولارًا) سنويًا.

حذرت مجموعات الأعمال من أن الفئة الأوسع من الخدمات قد تجر الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات إلى عقوبات غير قابلة للتطبيق.

"لقد دافعنا باستمرار عن حل سلمي... لكن من الواضح جداً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، ولا سيما الزيادة المستمرة في عنف المستوطنين، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، واستمرار العنف في لبنان، أنهم لا يرغبون في سلوك هذا الطريق تحديداً"، هذا ما قالته ماكنتي للصحفيين.

لقد مكّن الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف في إسرائيل من التوسع السريع للمستوطنات، حيث دعا بعض الوزراء  إلى ضم الضفة الغربية.

تصاعدت أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.

أعربت ماكنتي الأسبوع الماضي عن أملها في إقرار القانون بالتزامن مع بلجيكا وهولندا، وربما سلوفينيا، التي التزمت بدورها بفرض حظر مماثل. وقد فرضت إسبانيا بالفعل قيودًا مماثلة، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي فعلت ذلك حتى الآن. وكانت مجموعة من المشرعين الأمريكيين قد وجهت رسالة إلى مارتن العام الماضي، محذرةً من أن إقرار مشروع القانون سيضر بالعلاقات الأمريكية الأيرلندية وسيؤثر سلبًا على الشركات الأمريكية العاملة في أيرلندا.

تعبر أيرلندا عن حساسيتها بشكل خاص من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، حيث أن الشركات متعددة الجنسيات الأجنبية المملوكة للولايات المتحدة تشكل جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد وتوظف حوالي 11 بالمائة من العمال الأيرلنديين.

يعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

القادمة أيرلندا المستوطنات المستوطنات الإسرائيلية يوليو أيرلندا ستحظر البضائع شهر يوليو حرب إسرائيل الأمريكيين وزيرة الخارجية هيلين ماكنتي الأيرلنديةوهيلين ماكنتي إسرائيل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

احمد عز والسقا

مدحت العدل يناشد أحمد عز والسقا: أنتم فين من دعم الزمالك؟

ترشيحاتنا

لقاء وزير البترول مع الكوادر الشابة

وزير البترول يؤكد أهمية الارتقاء بمكانة مصر في المؤشرات العالمية للاستثمار التعديني

أسعار الأسماك اليوم

تراجع أسعار الأسماك في الأسواق اليوم تزامناً مع بداية عيد الأضحى

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

«الرقابة المالية» و«الرعاية الصحية» يبحثان بناء شراكة لتطوير خدمات التأمين الشامل

بالصور

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد