بريطانيا وجنوب أفريقيا تطلقان تحالفا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات

أطلقت المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا تحالفا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات .

وبحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، ستستفيد النساء والفتيات في جنوب أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم من هذا التحالف الدولي الجديد لمكافحة العنف والإيذاء، والذي تم إطلاقه في مؤتمر الشراكات العالمية في لندن، الذي استضافته المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

ويضم التحالف، بقيادة وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، ثماني دول مؤسسة، من بينها جنوب أفريقيا، ويعكس رؤية مشتركة للتنمية بين المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل والأولويات التي تقودها الدول، مع التركيز بشكل خاص على الإدماج الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر ضعفا.

ويستند هذا التحالف إلى العمل طويل الأمد الذي تقوم به المملكة المتحدة مع صندوق جنوب أفريقيا للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، والذي يدعم برامج الوقاية وخدمات الناجيات والمبادرات المجتمعية.

وذكر البيان أن العنف ضد النساء والفتيات يؤثر على واحدة من كل ثلاث نساء على مستوى العالم. وفي جنوب أفريقيا، حيث لا يزال العنف القائم على النوع الاجتماعي يمثل أولوية وطنية، فإن الانضمام إلى التحالف يعزز الجهود المستمرة لمنع العنف المنزلي، والاستجابة للمخاطر الناشئة مثل الأذى عبر الإنترنت.