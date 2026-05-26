مصرع بلجيكيين في حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم اليوم، الثلاثاء، في حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية صغيرة تقل سبعة أطفال في شمال بلجيكا.

وأفاد مصدران لوكالة فرانس برس بوقوع عدة وفيات بين ركاب الحافلة إثر التصادم الذي وقع عند معبر سكة حديد في قرية بوجينهوت.

وعرضت وسائل إعلام بلجيكية صوراً لحافلة صغيرة متضررة بشدة ملقاة على جانبها على طريق مجاور لخط سكة حديد، وقد نصب عمال الإنقاذ خياماً حولها.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة لوسائل الإعلام بأن الحافلة كانت تقل سبعة أطفال ومشرفاً وسائقاً.

ورفضت الشرطة البلجيكية، رداً على استفسار من وكالة فرانس برس، تأكيد عدد الضحايا.

وقال المتحدث باسم الشرطة، فريدريك ساكر، واصفاً عدد الضحايا بـ"المفجع": "كان الاصطدام عنيفاً ".

وأضاف: "وقع الحادث حوالي الساعة 8:08 صباحاً (06:08 بتوقيت جرينتش) عندما صدم قطار حافلة صغيرة كانت متجهة إلى المحطة التالية، والتي تبعد حوالي كيلومتر واحد".

كتب وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين على موقع “إكس” قائلاً: "تعازيي مع الضحايا وأحبائهم".

وأضاف: "أتمنى للمصابين التعافي".