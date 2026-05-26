الخارجية: دعم التنمية والسلم في أفريقيا أولوية مصرية راسخة

أكدت وزارة الخارجية المصرية، بمناسبة إحياء يوم أفريقيا، عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدول الأفريقية، مشددة على أن التحرك المصري تجاه القارة يرتكز على مقاربة شاملة تشمل دعم التنمية وبناء القدرات، وتعزيز السلم والأمن، إلى جانب مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأوضحت الخارجية، في بيان لها، أن الرؤية المصرية تجاه أفريقيا تنطلق من مبدأ «وحدة المصير»، والالتزام الراسخ بدعم جهود السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة.

كما نشرت الوزارة فيلمًا خاصًا بمناسبة يوم أفريقيا، يستعرض أوجه التعاون المصري الأفريقي والجهود المشتركة في دعم التنمية والاستقرار بالقارة السمراء.

