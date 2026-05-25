سچى هندي: احتفالية "يوم أفريقيا" تعكس الدور المصري المحوري في دعم قضايا القارة

أشادت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، باحتفالية “يوم أفريقيا” التي نظمتها وزارتا الخارجية والتعليم العالي بجامعة القاهرة، مؤكدة أن الفعالية عكست بوضوح حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع دول القارة الأفريقية، في ظل رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعم مسيرة التنمية والبناء في الدول الأفريقية الشقيقة

وأكدت “هندي” أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية حملت رسائل مهمة تؤكد التزام مصر الكامل بدعم مسيرة التنمية والبناء في الدول الأفريقية الشقيقة، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز الشراكات القائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضافت أن التحركات المصرية تجاه أفريقيا خلال السنوات الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، وهو ما عزز من مكانة مصر داخل القارة ورسّخ دورها كشريك أساسي في دعم الاستقرار والتنمية وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063.

وثمّنت عضو مجلس النواب ما تقوم به الدولة في ملف بناء القدرات ودعم التعليم والتعاون الأكاديمي مع الدول الأفريقية، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان الأفريقي يمثل أحد أهم مفاتيح التنمية المستدامة، مشيدة بجهود وزارة التعليم العالي في دعم الطلاب الأفارقة وتوسيع برامج المنح والتدريب عبر مبادرة “ادرس في مصر”.

كما أشادت النائبة سجى هندي بالتنظيم المشرف للاحتفالية وما شهدته من حضور دبلوماسي وأفريقي واسع، معتبرة أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة في الدور المصري وريادته داخل القارة، ويؤكد استمرار القاهرة كمنصة رئيسية لدعم العمل الأفريقي المشترك وتعزيز التقارب بين شعوب القارة.