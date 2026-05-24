برلماني: كلمة الرئيس في يوم إفريقيا دعوة لإعادة تشكيل النظام الإفريقي على أسس الشراكة والنهضة

قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم إفريقيا تمثل رؤية متكاملة لإعادة صياغة مستقبل القارة على أسس جديدة تقوم على الشراكة الحقيقية والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشددًا على أن الخطاب لم يكن مجرد احتفال رمزي، بل رسالة واضحة تؤكد أن إفريقيا تقف أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

أجندة إفريقيا 2063

وأوضح عبد العال في تصريح صحفي له اليوم. أن تأكيد الرئيس على أهمية أجندة إفريقيا 2063 يعكس إدراك الدولة المصرية لضرورة التخطيط طويل المدى، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة، والعمل على بناء مستقبل قائم على العلم والتكنولوجيا والاستثمار في الإنسان الإفريقي.

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن اختيار جامعة القاهرة مقرًا للاحتفال يحمل دلالة عميقة تعكس الدور التاريخي لمصر في نشر التعليم والمعرفة داخل القارة، مؤكدًا أن الرسائل التي حملتها الكلمة بشأن التضامن في مواجهة الأزمات العالمية تعكس أن الأمن الإفريقي أصبح وحدة متكاملة لا يمكن تجزئتها، وأن استقرار أي دولة داخل القارة ينعكس بصورة مباشرة على استقرار باقي الدول الإفريقية.

المبادرات التنموية الإقليمية

كما شدد النائب الصافي عبد العال على أن مصر تقدم نموذجًا عمليًا في دعم هذا المفهوم من خلال مشاركتها الفعالة في المبادرات التنموية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية داخل القارة الإفريقية.