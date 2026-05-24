الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي يبحث خطة تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء
معتز الخصوصي

أمين سر اقتصادية الشيوخ: صناعة السيارات تحظى باهتمام الدولة

نائب يشيد بخطة تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين

نائب: اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل للشباب
 

أشاد عدد من النواب ببحث الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء خطة تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين ، وأكدوا أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر. 

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.

وأكد عبد الغني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء خطة تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين. 

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وقال النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح الشهابي، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السويدي الكتريك"، لبحث خطة عمل وتوسعات الشركة، واستثماراتها في القطاعات المختلفة، وذلك بحضور عدد من مسئولي الشركة.

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، دعم الحكومة لقطاع الصناعة، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد، والاعتماد عليه فى تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية، هذا فضلا عن دوره التنموى والاجتماعى، لافتا إلى جهود الدولة لتوطين العديد من الصناعات الحيوية، تلبية للاحتياجات المحلية، وبما يسهم في استهداف المزيد من الأسواق العالمية للتصدير، تعزيزاً لتنافسية المنتجات المصرية، منوها إلى الاستمرار فى تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية باعتبارها شريكا أساسيا فى هذا الصدد.

وخلال اللقاء، أشار المهندس أحمد السويدي إلى أن الدولة المصرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى العديد من القطاعات والمجالات، ولدينا حالياً فرص كبيرة فى قطاعي الصناعة، والسياحة، فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات، وعلينا تعظيم الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية تحقيقاً لمزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.

واستعرض المهندس أحمد السويدي، موقف عدد من المشروعات الصناعية والاستثمارية فى العديد من القطاعات، المنفذة من خلال الشركة، مشيراً إلى الخطط المستقبلية للشركة وما تتضمنه من التوسع فى العديد من القطاعات، وضخ مزيد من الاستثمارات، وخاصة فى قطاع صناعة السيارات بوجه عام، والكهربائية منها بوجه خاص.

كما تناول المهندس أحمد السويدي، أوجه التعاون والتنسيق القائمة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، مشيراً إلى ما يتم العمل عليه حالياً لجذب مزيد من المستثمرين الصناعيين، لهذه المنطقة الواعدة، مطالباً بزيادة حجم الأراضي المخصصة له فى منطقة المثلث الذهبي، بالنظر إلى ما يتم استثماره في البنية الأساسية، والمتوقع جذبه من المستثمرين الصناعيين.

وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة، جهود التوسع فى قطاع صناعة السيارات، حيث أشاروا إلى أنه سيتم تصنيع سيارات جديدة فى مصر، بالتعاون مع مصنعين عالميين، وأن المصنع التابع لـ"عز- السويدي" تصل قدراته الإنتاجية إلى نحو 80 ألف سيارة جديدة، وهو الذي من شأنه تلبية الاحتياجات المحلية، وزيادة حجم التصدير من خلال هذا المصنع باستثمارات تقدر بمليارات الجنيهات.

كما استعرض "السويدي" موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها سواء في مدينة برج العرب، أو في الصعيد، وكذا المستهدف تنفيذه في مناطق صناعية حديثة. 

