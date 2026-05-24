حاتم باشات: يوم إفريقيا يجسد وحدة شعوب القارة وأهمية العمل المشترك

أكد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الأسبق، أن الاحتفال بيوم إفريقيا في الخامس والعشرين من مايو من كل عام يعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين أبناء القارة الإفريقية، ويؤكد أهمية العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوبها.

وأوضح باشات أن مصر تعتز بانتمائها الإفريقي الراسخ، وتواصل دورها الداعم للتعاون والتكامل بين دول القارة، إلى جانب تعزيز جهود التنمية المستدامة والعمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواصل إسهامها الفاعل في دعم مؤسسات الاتحاد الإفريقي ودفع مسارات التنمية، بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو التقدم والعدالة والرخاء.

وأضاف أن نهج السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافل الدولية يجسد حرص مصر الدائم على التعبير عن قضايا القارة ككل، والتأكيد على وحدة المصير الإفريقي وترسيخ روح التضامن بين شعوبها.

وشدد باشات على أن يوم إفريقيا يمثل مناسبة مهمة للتأكيد على أهمية التكاتف ووحدة الصف، والبناء على ما تحقق من إنجازات، إيمانًا بقدرة القارة الإفريقية على صناعة مستقبل أكثر قوة واستقلالًا.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل، بقيادتها السياسية، داعمة لكل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية داخل القارة الإفريقية، متمنيًا دوام القوة والوحدة والازدهار لشعوب القاره