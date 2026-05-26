5 شهداء في غزة جراء غارات إسرائيلية

أفاد مسؤولون طبيون في غزة بأن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح يوم الثلاثاء، في أحدث موجة غارات يشهدها القطاع رغم وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل تداوم على خرق الهدنة دون رداع، في ظل تواطؤ أمريكي معها.

ولا تزال غزة تعاني من عنف يومي، يقوم الجيش الإسرائيلي بخرق الهدنة السارية منذ 10 أكتوبر.

أفادت وكالة الدفاع المدني، التي تعمل كجهاز إنقاذ ، بنقل خمسة شهداء وعدة جرحى إلى المستشفى بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين في شرقي المغازي.

وأكد مستشفى شهداء الأقصى ومصدر أمني فلسطيني وقوع الحادث والإصابات.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه يتحقق من التقارير.

يُذكر أن وقف إطلاق النار سارٍ في غزة منذ أكتوبر، إلا أن إسرائيل تحتفظ بحقها في استهداف أي هدف تعتبره تهديداً.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبر بياناتها موثوقة من قبل الأمم المتحدة، فقد قُتل ما لا يقل عن 904 فلسطينيين منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن خمسة من جنوده قُتلوا أيضاً خلال الفترة نفسها.