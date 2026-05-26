المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة لراديو النيل: تكثيف التحركات الميدانية لدعم الأهالي وتوزيع اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، أن مصر تواصل دورها الإنساني والتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، موجهاً التحية والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، الذي وصفه بـ«السند الحقيقي» لأهالي قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن اللجنة المصرية كثفت خلال الفترة الماضية من تحركاتها الميدانية داخل غزة، من خلال العمل على فتح الطرق وإزالة الركام ودعم البلديات، إلى جانب تسهيل حركة المواطنين وسيارات الإسعاف في المناطق المتضررة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن السكان وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خطة متكاملة لتسيير حافلات لنقل المواطنين بين شمال وجنوب القطاع، وكذلك داخل المحافظات المختلفة، بهدف التيسير على الأهالي وتخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وأضاف أن أبرز ما شهدته غزة مؤخراً هو بدء اللجنة المصرية في توزيع كميات كبيرة من اللحوم القادمة من مصر على الأسر الفلسطينية، خاصة في ظل اختفاء المواشي وحرمان سكان القطاع للعام الثالث على التوالي من الأضاحي بسبب الحرب، مؤكداً أن هذه المبادرة تستهدف إدخال البهجة على الأسر التي فقدت الكثير خلال الفترة الماضية.

وشدد المتحدث باسم اللجنة على أن فرق الطوارئ التابعة للجنة المصرية تواصل عملها يومياً منذ ساعات الصباح الأولى دون توقف، رغم الظروف الاستثنائية، موضحاً أن العمل يستمر ليل نهار وحتى خلال الإجازات والأعياد، انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية تجاه أهالي القطاع.

ولفت منصور إلى أن المشهد الأبرز تمثل في حالة الفرحة التي ارتسمت على وجوه الأطفال والكبار عقب وصول المساعدات وتوزيع اللحوم، خاصة لدى الأسر التي حُرمت لسنوات من مظاهر العيد والأضاحي وكثير من مقومات الحياة الطبيعية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري أثبت مجدداً دعمه الدائم للشعب الفلسطيني وقدرته على التخفيف من معاناته، مشيراً إلى أن أهالي غزة يحملون رسائل تقدير وامتنان مستمرة لمصر وشعبها، باعتبار ما تقدمه يمثل دعماً إنسانياً وأخوياً لن يُنسى.