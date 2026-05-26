قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش فلوس في الـ ATM.. شكاوى المواطنين تتصاعد ورئيس البنك الأهلي يرد
"إللي مش قادر يروح الحكومي".. الأطباء: لجوء المواطنين والطبيب للقطاع الخاص "ليس رفاهية"
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
الإسعاف والطوارئ: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بغزة
تسلل مسيرة أطلقها حزب الله.. صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات إسرائيلية
إحتفال وهمي.. واقعة طريفة في تتويج ريفيرز يونايتد النيجيري بلقب الدوري|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة لراديو النيل: تكثيف التحركات الميدانية لدعم الأهالي وتوزيع اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة لراديو النيل: تكثيف التحركات الميدانية لدعم الأهالي وتوزيع اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى
المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة لراديو النيل: تكثيف التحركات الميدانية لدعم الأهالي وتوزيع اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى
أ ش أ

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، أن مصر تواصل دورها الإنساني والتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، موجهاً التحية والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، الذي وصفه بـ«السند الحقيقي» لأهالي قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.
وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن اللجنة المصرية كثفت خلال الفترة الماضية من تحركاتها الميدانية داخل غزة، من خلال العمل على فتح الطرق وإزالة الركام ودعم البلديات، إلى جانب تسهيل حركة المواطنين وسيارات الإسعاف في المناطق المتضررة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن السكان وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خطة متكاملة لتسيير حافلات لنقل المواطنين بين شمال وجنوب القطاع، وكذلك داخل المحافظات المختلفة، بهدف التيسير على الأهالي وتخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
وأضاف أن أبرز ما شهدته غزة مؤخراً هو بدء اللجنة المصرية في توزيع كميات كبيرة من اللحوم القادمة من مصر على الأسر الفلسطينية، خاصة في ظل اختفاء المواشي وحرمان سكان القطاع للعام الثالث على التوالي من الأضاحي بسبب الحرب، مؤكداً أن هذه المبادرة تستهدف إدخال البهجة على الأسر التي فقدت الكثير خلال الفترة الماضية.
وشدد المتحدث باسم اللجنة على أن فرق الطوارئ التابعة للجنة المصرية تواصل عملها يومياً منذ ساعات الصباح الأولى دون توقف، رغم الظروف الاستثنائية، موضحاً أن العمل يستمر ليل نهار وحتى خلال الإجازات والأعياد، انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية تجاه أهالي القطاع.
ولفت منصور إلى أن المشهد الأبرز تمثل في حالة الفرحة التي ارتسمت على وجوه الأطفال والكبار عقب وصول المساعدات وتوزيع اللحوم، خاصة لدى الأسر التي حُرمت لسنوات من مظاهر العيد والأضاحي وكثير من مقومات الحياة الطبيعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري أثبت مجدداً دعمه الدائم للشعب الفلسطيني وقدرته على التخفيف من معاناته، مشيراً إلى أن أهالي غزة يحملون رسائل تقدير وامتنان مستمرة لمصر وشعبها، باعتبار ما تقدمه يمثل دعماً إنسانياً وأخوياً لن يُنسى.

محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة دعم الشعب الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري أهالي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

احمد عز والسقا

مدحت العدل يناشد أحمد عز والسقا: أنتم فين من دعم الزمالك؟

ترشيحاتنا

لقاء وزير البترول مع الكوادر الشابة

وزير البترول يؤكد أهمية الارتقاء بمكانة مصر في المؤشرات العالمية للاستثمار التعديني

أسعار الأسماك اليوم

تراجع أسعار الأسماك في الأسواق اليوم تزامناً مع بداية عيد الأضحى

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

«الرقابة المالية» و«الرعاية الصحية» يبحثان بناء شراكة لتطوير خدمات التأمين الشامل

بالصور

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد